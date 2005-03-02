Das Übersteuern wird mit xDrive ausgebremst

Warm anziehen kann sich jetzt auch die Konkurrenz, denn mit der Verbesserung des bereits aus X3 und X5 bekannten xDrive-Systems hat BMW einen weiteren großen Schritt in Richtung Fahrsicherheit getan. Galt diese bisher auf glattem Untergrund als Manko der Bayern, behält man nun auch im wildesten Schneegestöber stets festen Boden unter den Reifen.



In seinem Prinzip entspricht das System im 525xi und 530xi jenem im X3 und X5 - für die spezifischen Ansprüche des im Juni auf den Markt kommenden 5er wurde es jedoch adaptiert. So wurde beispielsweise zur optimalen Integration in das Package von Limousine und Touring die Antriebskette des Verteilergetriebes durch ein Stirnradgetriebe ersetzt. In Verbindung mit der dynamischen Stabilitätskontrolle (DSC) regelt die elektronische Lamellenkupplung die Kräfteverteilung zwischen Vorder- und Hinterachse je nach Fahrsituation. Wenn nötig, wird in Kurven oder bei unterschiedlichem Untergrund ein Rad an- und das gefürchtete Übersteuern somit noch vor seinem Entstehen ausgebremst.



Waghalsige Drifts gestattet das System nur noch nach dem Abschalten der elektronischen Hilfen. Doch das sei nur auf Eisflächen mit viel Platz rundherum empfohlen.



Gut zehn Prozent aller 5er wird man ab Juni mit dem neuen Allradantrieb ausliefern, erwartet BMW. Auch der X3 soll in naher Zukunft mit dem weiter entwickelten Vierradantrieb kommen.