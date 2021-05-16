Das vergessene Treibhausgas

Eliza Harris und Michael Bahn haben schlechte Nachrichten, aber ein Anliegen: "Die Botschaft sollte nicht sein, dass man nichts mehr tun kann", sagen die beiden Klimaforscher. "Gerade in Bezug auf die Lachgas-Emissionen kann man sehr viel tun. Wir haben das Wissen und die Technologien", so Harris. "Und noch haben wir Zeit."



Bahn und Harris haben kürzlich gemeinsam mit Forschungskollegen eine der Ursachen herausgefunden, warum es in den letzten zehn Jahren zu dem auffällig schnellen und starken Anstieg der Lachgas-Konzentration in der Atmosphäre gekommen ist: Anders als bisher angenommen entsteht Lachgas, Distickstoffmonoxid, N 2 O, nämlich auch während extremer Dürrephasen und, zweitens, Lachgas steht in einem speziell unheilvollen Feedback-Verhältnis zum Klimawandel. Werden nämlich die Dürrephasen durch Extrem-Niederschläge beendet, schnellt der N 2 O-Ausstoß schlagartig in die Höhe. Es kann sein, dass dann auf einen Schlag über sechzig Prozent des Jahresausstoßes erreicht werden. Die Forscher nennen diese Phänomene "hot moments", heiße Phasen. Je mehr die Erde sich erwärmt, desto häufiger wird es zu solchen "hot moments" kommen, denn der Wechsel von einem Wetter-Extrem zum nächsten ist typisch für das Klima der Gegenwart und Zukunft. Je mehr N 2 O aber in die Atmosphäre gelangt, umso wärmer wird es. Das Feedback sei "sehr stark" meint Bahn. In dem Mechanismus läge "ein möglicher Tipping-Point", ein Kipppunkt, verborgen, meint Harris.

Ein besonderes Gas