Das VfGH-Urteil zur dritten Piste - ein Schuss übers Ziel hinaus

Das Bundesverwaltungsgericht (BVwG) lehnte im Februar eine dritte Piste für den Flughafen Wien aus Klimaschutzgründen ab. Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) hob diese Entscheidung schon vorige Woche auf. Die schriftliche Ausfertigung liegt nun vor, enthält aber in der Begründung nichts Neues.



Nach Ansicht des VfGH hat das BVwG die Rechtslage grob verkannt und willkürlich entschieden. Das ist eine kräftige Schelte. Allerdings: Hätte der VfGH keinen groben Verstoß gesehen, wäre er gar nicht zuständig gewesen, sondern der Verwaltungsgerichtshof (VwGH). Der VfGH hätte in diesem Fall die Causa an den VwGH zur Feinprüfung abtreten müssen. Damit hatten auch viele Rechtsexperten gerechnet.



Der VfGH hält es unter anderem für grob verfehlt, den Klimaschutz als öffentliches Interesse nach dem Luftfahrtgesetz anzuerkennen, weil das Wort Klimaschutz im relevanten Luftfahrtgesetz (LFG) nicht zu finden ist. Deshalb dürfe der Klimaschutz bei der Zulassung eines Flugplatzes, hier bei Erweiterung des Flughafens Wien, keine Rolle spielen. Aber laut LFG zählen etwa der "Schutz der Allgemeinheit" und die "Hintanhaltung von Gefährdungen von Leben, Gesundheit und Eigentum" zu den öffentlichen Interessen. Warum der VfGH diese Schutzgüter nicht als Ausgangspunkt für den Klimaschutz im LFG gewürdigt hat, gehört zu den großen Fragezeichen dieser Entscheidung.



Hat er den fünften Sachstandsbericht zum Klimawandel im Jahr 2014 beziehungsweise die zusammenfassende Klimawandel-Broschüre gelesen, die für 2050 aufgrund der lang andauernden Hitzewellen 6000 Todesfälle bei älteren Personen sowie chronisch Kranken prognostiziert? Hat er gelesen, dass der Temperaturanstieg in Wien, im Wiener Umland sowie im Nord- und Mittelburgenland österreichweit die stärksten Produktivitätsverluste auslösen wird (an Einzeltagen können die Leistungseinbußen bei Außenarbeiten bis zu 80 Prozent erreichen)? Hat er gelesen, dass der klimawandelbedingte Anstieg des Borkenkäferbefalls in der Waldwirtschaft in den kommen 25 Jahren zu jährlichen Schäden von rund 64 Millionen Euro führen wird, die bis 2050 auf jährlich 98 Millionen ansteigen werden? Sind das keine Schäden für die Allgemeinheit und für Einzelne?

CO 2 -Maßnahmen unzureichend