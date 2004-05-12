Das Vier-Mäderl-Haus

Der Grundstein für das 4-Sterne-Hotel wurde 1960 gelegt. Es war jahrelang eine Stadtvilla, in der Zimmer vermietet wurden. Seit 1996 führt das Hotel in dritter Generation Bettina Raschhofer. Gemeinsam sind mit ihr am Werk Constanze Gehmacher, Sandra Aigner und Cecilia Herm. Alle kommen aus dem Hotelgewerbe und haben lange Jahre praktische Erfahrung gesammelt.



Die Kooperation mit Freundinnen habe sie zwar anfangs als Risiko empfunden, aber die Erfahrung habe gezeigt, dass nur Positives dabei herausgekommen und es für alle Beteiligten eine große Bereicherung sei, sagt Raschhofer, Mutter eines zehn Monate alten Sohnes, im Brustton der Überzeugung: "Ein Traum hat sich verwirklicht, denn wir arbeiten alle für das gleiche Ziel." Am Anfang standen für die junge Hotelbesitzerin Verbesserungen und Umbauten sowie eine Anpassung des technischen Standards.



Besonders bei der Inneneinrichtung und der Gestaltung des Gartens steht Bettina Raschhofer nun seit mittlerweile sieben Jahren Sandra Aigner zur Seite. Ihr Anliegen sei es seit jeher gewesen, den Gästen das Gefühl eines Zuhauses zu geben: "Es soll gemütlich sein, aber mit dem gewissen Etwas, ein Lebensstil und nicht nur ein Hotel", umschreibt Aigner das Farb- und Stilkonzept des Hauses. Bei der Einrichtung, die eine Mischung aus "Bestand und Design" ist, gibt es nie Stillstand, es wird immer wieder etwas verändert - ebenso wie im Garten, der drei Mal im Jahr neu bepflanzt wird.



Doch damit trotz aller Liebe zum Detail die Finanzen nicht aus den Fugen geraten, wurde im Jahr 2000 Constanze Gehmacher ins Boot geholt. Sie war zuvor in der Konzernhotellerie tätig, doch der Abschied ins kleine, aber feine Stadthotel fiel ihr nicht schwer: "Es war eine Herausforderung, gemeinsam mit meinen Schulfreundinnen eine Vision für das Auersperg zu entwerfen und umzusetzen. Wir wollen den Gästen ein harmonisches Ambiente bieten und trotzdem budgetäre Richtlinien einhalten", sagt die gebürtige Salzburgerin. Wichtig ist für sie die Einbindung der Mitarbeiter: "Dabei kommen immer tolle Ideen zutage, die dann in wunderbare Überraschungseffekte für unsere Gäste münden. Und unsere Mitarbeiter sind dadurch hoch motiviert!"



Als Unterstützung für das bislang dreiköpfige Damenteam kam 2003 noch Cecilia Herm ins Team. Sie unterstützt nicht nur Constanze Gehmacher, sondern ist auch für die Mitarbeiterentwicklung und den ersten Gästekontakt verantwortlich - sie steht nämlich am Frontdesk. Abgesehen von der Ausbildung haben die Vier alle eines gemeinsam: die Liebe zum Hotel und einen genauen Plan, wie dieses in zehn Jahren ausschauen soll.