Das Vorgeplänkel

Unrecht haben vielleicht beide. Denn eine Pause kann gleichermaßen Fluch wie Segen sein. Wer die ganze Saison jeden dritten Tag spielt, kommt vielleicht aus dem Rhythmus, wenn das einmal nicht so ist. Außerdem heißt es, jeder Spieler spielt lieber, als er trainiert. So laufen die Bayern vielleicht trotz eines Spiels mehr spritziger zum Rückspiel ein. Doch ihr Gejammer gehört wohl genauso zum Vorge plänkel einer solchen Partie wie die Aktion der Franzosen.