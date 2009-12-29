Das Wechselproblem

Marc Janko hat Unverständnis geerntet, als er seinen Vertrag bei Salzburg verlängert hat statt wie andere ins Ausland zu wechseln. Doch Stefan Maierhofer darf meistens nur aufwärmen, Erwin Hoffer sitzt gar auf der Tribüne und wird vermutlich weiterverliehen, Marko Arnautovic spielt bei Inter nie, Marko Stankovic selbst in der zweiten italienischen Liga selten. Vielleicht wollte Janko gar nicht um jeden Preis bleiben, womöglich haben ihn einfach die Angebote nicht überzeugt. Auch in starken Ligen gibt es Klubs, bei denen kein gezielter Aufbau passiert. Wenn Neapel nach ein paar Monaten mit Hoffer nichts anzufangen weiß, ist es offenkundig, dass der Klub ihn nicht wirklich beobachtet hat. Sonst würde das nicht passieren. Das Schicksal der Bankdrücker spricht im Nachhinein für Jankos Entscheidung.