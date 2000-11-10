Das Weihnachtsfest 2000 und seine (Spielzeug-)Helden

Heuer werden vor allem Pokémons, die asiatischen Mini-Monster, sowie Digimons, die Figuren aus der Nachfolge-Serie, unter den Weihnachtsbäumen liegen, erzählt Haidemarie Heinz, Vorsitzende des Bundesfachausschusses Spielwarenhandel, im Gespräch mit der "Wiener Zeitung". Aber auch die Nachfolger des Tritons sind immer noch angesagt. "Wer noch keinen hat, wünscht sich einen Alu-Scooter vom Christkind", meint Heinz. Daneben soll ein Disney-Film über Dinosaurier, der diese Woche in den Kinos anläuft, für weihnachtliche Verkaufsimpulse sorgen. Hoffnungen setzt der Handel auch in das Spielefest (24. bis 26. 11. im Austria Center Vienna). Jene Spiele, die dort ausgestellt werden und von den Besuchern ausprobiert werden können, werden im Handel stärker nachgefragt, weiß Manfred Kandelhart, Bundesgremialgeschäftsführer des Spielwarenhandels in der WKÖ. 1999 wurden in Österreich 4,49 Mrd. Schilling im Spielzeughandel umgesetzt. In den Monaten November bis Jänner wurden allein 40% des Jahresumsatzes erzielt, so Kandelhart. Rund 71% des Gesamtumsatzes stammten aus dem Fachhandel, der auch in der nächsten Zukunft seine Position halten oder ausbauen wird, ist der Experte überzeugt.