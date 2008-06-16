Gusenbauer selbst wollte vor Sitzungsbeginn keine inhaltliche Stellungnahme abgeben. "Wortspenden haben sie genug gehört, von mir werden sie Ergebnisse hören", sagte ein von Kamerateams und Fotografen bedrängter Kanzler beim Eintreffen in der Parteizentrale. Sozialminister Erwin Buchinger hatte sich zuvor hinter den Parteichef gestellt und betont, dass die Kommunikation zur Partei zwar verbessert werden müsse, personelle Änderungen aber nicht erforderlich seien: "Alfred Gusenbauer ist von den Fähigkeiten, die er einbringt, unser bester Mann." Ganz anders klang freilich Wiens SP-Chef Häupl, der als starker Mann in der Partei gilt und zuletzt auf Distanz zu Gusenbauer gegangen war. Er räumte ein, dass es eine Personaldebatte in der Partei gebe: "Ich gehe davon aus, dass wir die Diskussion möglichst rasch beenden, die natürlich da ist und die der SPÖ schadet." Auf die Frage, ob Alfred Gusenbauer Parteichef bleiben oder gehen wird, sagte Häupl wörtlich: "Das werden wir sehen." Wichtig sei jedenfalls, dass der Parteitag im Herbst ein "Parteitag des Aufbruchs" werde und dass man die diesbezüglichen Entscheidungen gemeinsam treffe, "denn so wie es ist, kann es nicht weitergehen".



Ähnlich auch der steirische Landeshauptmann Franz Voves, der vor Sitzungsbeginn meinte, Häupl habe die Richtung vorgegeben. "Wir sind in einer sehr schwierigen Situation", sagte Voves mit Blick auf die Landtagswahlergebnisse. Die Unzufriedenheit mit der inhaltlichen Politik werde auch an Personen festgemacht, darüber müsse man nun reden. "Zu viel Zeit sollten wir uns zur ganz klaren Klärung nicht nehmen."



Burgenlands Landeshauptmann Hans Niessl kündigte für das Parteipräsidium eine Diskussion über Pension, Gesundheit und Steuerreform, aber auch über die Vorbereitung des SPÖ-Parteitages im Oktober an. Dabei werde man natürlich auch diskutieren, welche Personen an der Spitze der Partei, auch als Obmannstellvertreter stehen. Aber, so der Burgenländer: "Diese Diskussion ist in den Gremien zu führen."



Dass es schon am Montag personelle Änderungen geben könnte, glaubte der oberösterreichische SP-Chef Erich Haider nicht: "Mir sind keine personellen Änderungen für heute bekannt." Von ihm selbst habe es ohnehin keine Kritik an der Person des Parteivorsitzenden gegeben sondern immer nur in inhaltlichen Fragen. Als Beispiel nannte Haider die von ihm abgelehnte Pensionsautomatik und die "aut idem"-Regelung: "Gusenbauer muss und wird jetzt bei der ÖVP Verbesserungen durchsetzen", so Haider, der betonte: "Bei inhaltlich guter Politik hat es in der SPÖ nie Personaldebatten gegeben."



Hinter Gusenbauer stellte sich der immer wieder als Nachfolgekandidat gehandelte Infrastrukturminister Werner Faymann. "Ich stehe zu Alfred Gusenbauer, ich gehe auch davon aus, dass er bleibt", betonte der Minister, der außerdem sagte, "dass ich eine einzige Aufgabe habe, das ist, ihn zu unterstützen." Allerdings wollte Faymann auf Nachfrage nicht ausschließen, dass er selbst in den nächsten zwei Jahren Parteivorsitzender werden könnte.