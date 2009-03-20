Das Zweite Leben im Netz

Derartiges trägt etwa das Etikett Second Life. Trotzdem scheint ein Bedürfnis nach Erstem Leben zu bestehen. Wie das "Radiokolleg" auf Ö1 berichtete, treffen Mitglieder von Internet-Foren einander nun persönlich zu sogenannten Unkonferenzen. "Eine bunte Mischung ohne genaues Leitthema", so ein führender Kopf der Gemeinde. Er bekannte, "total schlecht in Rechtschreibung" zu sein, aber das sei ihm egal. Das alles mag für das Zweite Leben reichen. Im Ersten braucht es Leitthemen, und Rechtschreibkenntnisse schaden auch nicht.



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