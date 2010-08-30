..., dass man sich drin spiegeln kann

Frauen werden Rauchfangkehrerinnen, gehen zum Bundesheer und steuern Langstreckenflugzeuge. Als Politikerinnen gipfeln sie mit ihren männlichen Kollegen, und als Firmenchefinnen dirigieren sie ganze Konzerne. Und dennoch scheinen sie bis in alle Ewigkeit abgestempelt zu sein: als Wäsche waschende, den Boden schrubbende und Mann und Kinder bekochende gute Seelen, die obendrein hauptsächlich schön sein wollen und an Flatulenzen leiden.