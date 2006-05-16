Datenbanken: Recherchieren für Couch-Potatoes

Neben dem bereits seit einigen Jahren bestehenden Rechtsinformationssystem des Bundes (ris) und der Rechtsdatenbank (rdb) bietet der Verlag LexisNexis ARD Orac nunmehr eine neue Recherche-Plattform im Internet.



Gesetze, Kommentare und Fachzeitschriften



Die Datenbank beinhaltet neben Gesetzestexten, Entscheidungen der Höchstgerichte und des EuGH 12 Fachzeitschriften, 24 Kommentare und Fachbücher aus dem eigenen Haus sowie Auszüge aus den Verlagen Linde, Manz und Springer. Neu ist, dass man die Suche auch auf internationale Entscheidungen und Publikationen ausweiten kann, um beispielsweise länderübergreifende Sachverhalte zu analysieren bzw. sich schnell in ein fremdes Recht einlesen zu können. Weiters ist es möglich, bestimmte juristische Fachgebiete zu abonnieren, eigene Suchprofile anzulegen, in den Zeitschriften online zu blättern und Newsletter zu bestellen, um per E-Mail immer auf dem neuesten Stand gehalten zu werden. Obwohl die Datenbank noch neu ist, kann man die vergangenen Jahrgänge der Publikationen ebenfalls vollständig durchsuchen und lesen.



Einzelne Module stehen zur Auswahl



Entgegen den internationalen Usancen des Verrechnens nach Zeitaufwand ist die Datenbank von LexisNexis zum Pauschalpreis zu beziehen. Damit sollen die Kosten für Anwender übersichtlicher und leichter kalkulierbar bleiben. Der Preis richtet sich nach der Größe des Unternehmens, der Zahl der mit dem System arbeitenden Mitarbeiter und der Zahl der abonnierten Bereiche: Steuerberater etwa können nur den Bereich Steuerrecht bestellen; alle anderen Angebote sind dann gesperrt. Für die individuellen Bedürfnisse stehen unterschiedliche Module (Rechtsbereiche) zur Auswahl. Die günstigste Pauschale kostet 390 Euro pro Jahr, umfasst allerdings nur das Basismodul. Eine Kanzlei mit drei Rechtsanwälten und drei Konzipienten mit Schwerpunkt auf allgemeinem Zivilrecht und Gesellschaftsrecht müsste ca. 150 Euro pro Monat zahlen. Dafür hätte sie Zugriff auf alle einschlägigen Publikationen, könnte diese auch an Klienten versenden in einer eigenen Ablage speichern.



Nicht im Pauschalpreis inbegriffen, ist allerdings die ebenfalls über die Plattform angebotene Suche in Firmen- und Grundbuch.



www.ris.bka.gv.at, www.rdb.at, www.lexisnexis.at