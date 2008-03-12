Datenschleuse zum Internet

Als Lösung bietet sich der "Lock-Keeper" an, der Netze physikalisch trennt und als Schleuse fungiert. Wie bei einer Schleuse in der realen Welt besteht zu keinem Zeitpunkt eine Verbindung zwischen den beteiligten Netzwerken. Dadurch werden alle Online-Angriffe durch Spyware oder Backdoor-Programme ebenso unterbunden wie Attacken auf der Protokollebene. Denial of Service Angriffe werden so abgeblockt, dass sie das zu schützende Netz nicht beeinträchtigen.



"Anders als bekannte Schutzmechanismen, wehrt der Lock-Keeper proaktiv auch bislang unbekannte Angriffsarten ab, die auf eine bestehende Verbindung der Netze angewiesen sind", erklärt Christoph Meinel, IT-Professor in Potsdam, der das System vor allem Institutionen ans Herz legt, die aufgrund ihrer Tätigkeit zum Trusted Computing-Technologiee einsetzen. Dazu gehören Militär, Polizei und andere Sicherheitsbehörden wie Finanzdienstleister und Gesundheitsbehörden.



InformationenHasso-Plattner-Institut für Softwaresystemtechnik