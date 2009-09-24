Datenskandal als TV-Ereignis

Der "Club 2" am Mittwoch zum Thema "Der Chef als Spitzel" über den ÖBB-Datenskandal wurde zum TV-Ereignis. Nicht weil Moderatorin Corinna Milborn (die sonst eher kein Star des ganz anständigen Moderationsteams ist) so brillierte, sondern eher weil mit Günter Wallraff eine lebende Legende zu Gast war. Dieser hatte zum Thema Spitzelei freilich genug beizutragen, schließlich hatte er schon inkognito Machenschaften aufgedeckt (Stichwort "Bild Zeitung"), als die meisten anderen Gäste noch nicht einmal in Planung waren. Dieser Mythos schwebte sozusagen als natürliche Autorität über der Sendung. Heraus kam eine hochinteressante, streckenweise vielleicht etwas harmoniebedürftige Diskussion. Ein feiner Fernsehabend.





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