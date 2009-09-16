Datenverkehr mit dem BlackBerry

Die Tarife für mobiles Telefonieren im Ausland (Roaming) wurden dank einer EU-Initiative zwar gesenkt, für Datenverbindungen jenseits der Grenzen verlangen die Provider jedoch weiterhin horrende Gebühren.
Hinweis: Der Inhalt dieser Seite wurde vor 16 Jahren in der Wiener Zeitung veröffentlicht. Hier geht's zu unseren neuen Inhalten.
Unternehmen, die günstig mobil surfen und Mails versenden will, nutzen daher WLANs. Empfehlenswert ist der von einem weltweiten Hotspotnetz unterstützte WLAN-Client iPass, der nach iPhones und Windows Mobile-Geräten nun auch die BlackBerry-Plattform erhältlich ist.
Der Client kann so konfiguriert werden, dass automatisch ein Virtual Private Network, eine persönliche Firewall und eine Virenschutzsoftware gestartet werden.
iPass