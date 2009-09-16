Datenverkehr mit dem BlackBerry

Unternehmen, die günstig mobil surfen und Mails versenden will, nutzen daher WLANs. Empfehlenswert ist der von einem weltweiten Hotspotnetz unterstützte WLAN-Client iPass, der nach iPhones und Windows Mobile-Geräten nun auch die BlackBerry-Plattform erhältlich ist.



Der Client kann so konfiguriert werden, dass automatisch ein Virtual Private Network, eine persönliche Firewall und eine Virenschutzsoftware gestartet werden.



iPass