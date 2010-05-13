Davoser Forum kommt nach Wien

Konzipiert ist das Regionalforum für Osteuropa, den Schwarzmeer-Raum sowie Zentralasien. Erwartet werden zwischen 600 und 700 Teilnehmer. Für die Einladungsliste ist - in Absprache mit Österreich - das WEF zuständig; dies bürge, so heißt es aus dem Außenministerium, für höchste Qualität. Tagungsort wird Wien samt einem - höchstwahrscheinlich touristischen - Abstecher nach Niederösterreich sein.



Für Österreich sei die Rückkehr des Forums höchst interessant, weil dieses mit seinem Schwerpunkt exakt den österreichischen wirtschaftlichen wie außenpolitischen Interessen entspreche, erklärt Spindelegger gegenüber der "Wiener Zeitung". Zudem werde auch unsere Drehscheibenfunktion gestärkt, wenn Top-Leute aus Politik und Wirtschaft nach Österreich kämen.



Die Kosten werden geteilt: Österreich ist für Tagungsort und Unterbringung zuständig, das WEF übernimmt Einladung und Werbung. Das Außenministerium erwartet eine Summe von einigen hunderttausend Euro. Die Gewährleistung der Sicherheit der Tagungsteilnehmer könnte sich jedoch als Unsicherheitsfaktor erweisen, sollte es zu größeren Demonstrationen oder Protesten gegen das Treffen kommen. Zwischen 1996 und 2002 fand schon einmal in Salzburg ein Regionalforum auf österreichischem Boden statt, das dann jedoch aufgrund ausufernder Proteste nach Dublin übersiedelte.



Die Vereinbarung mit dem WEF ist zeitlich unbegrenzt. Insgesamt betreibt Schwab neben dem Haupttreffen in Davos bereits sechs weitere regionale Foren, das Wiener Treffen wird das siebente sein.