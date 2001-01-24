"D&B-Score" wittert drohende Insolvenzgefahr

Der "D&B-Score" wird nun auch in Österreich in Ergänzung zum klassischen Rating angeboten.



Ein einzelner Score koste zwischen 800 und 1.000 Schilling, teilte D&B-Austria-Geschäftsführer Walter Bittdorfer gestern bei der Vorstellung des neuen Produkts mit. Es werden aber auch umfassendere Packages angeboten. So kann man den Score über einen gewissen Zeitraum bestellen und wird via e-mail verständigt, wenn ein Grenzwert überschritten wird. Mit dem D&B-Score könnten bis zu 85% der Insolvenzen sechs Monate im Voraus erkannt werden, sagte Bittdorfer.