Deal nur im 90%-Fall erfolgreich

"Wenn wir die 90% nicht bekommen, war das Übernahmeangebot nicht erfolgreich." Vorstand der General Electric Energy Products, Rick Stewart, legt die Spielregeln fest. Eine andere Bedingung ist die Zustimmung der EU-Kartellbehörde. Außerdem darf keine wesentliche Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage der Jenbacher AG vor Ende der Annahmefrist eintreten.



Noch-Jenbacher-Mehrheitseigentümer und Verteter der Syndikatsaktionäre Herbert Liaunig ist zuversichtlich, dass der Deal zustandekommt. Wenn nicht, wäre es "auch keine Katastrophe". Die einjährigen Verhandlungen wären umsonst geführt worden, und es müssten neue Alternativen gesucht werden.



Liaunig, der dafür bekannt ist, sich gerne von Teilen seines Industriebesitzes zu trennen, profitiert vom Deal weit mehr als die Kleinaktionäre. Er bekommt für jede seiner Syndikatsaktien 20,5 Euro. "Der Zuschlag ist ob der Leistungen des Syndikats gerechtfertigt." Die Kleinaktionäre müssen sich mit 17,43 Euro zufrieden geben. Ihre Vertreter haben bis zuletzt eine Erhöhung des Angebots gefordert, die allerdings ausblieb. Am Dienstag wurde das Papier mit 17,29 gehandelt.



Keine Beschäftigungsgarantie



Der Gasmotorenerzeuger beschäftigt 1.250 Mitarbeiter, davon 1.055 in Tirol. Laut Stewart soll der weltweit gut eingeführte Name vorerst erhalten bleiben. Eine Beschäftigungsgarantie will der amerikanische Konzern jedoch nicht abgeben. Vorläufig sollen die Produktionsanlagen und die Zentrale in Jenbach bleiben. GE erwartet sich von der Übernahme eine Erweiterung des Sortiments.