Deichmann will ein engeres Filialnetz

In Österreich gibt es aktuell 79 Filialen, es bestehe aber ein Potenzial von insgesamt rund 120 Läden, so die beiden Österreich-Geschäftsführer Peter Hartmann und Georg Müller anlässlich des 10-jährigen Bestehens von Deichmann in



Österreich. Die Deichmann Schuhvertriebsgesellschaft mbH mit Sitz in Wien gehört zur deutschen Deichmann-Gruppe, die in 9 Ländern mit 1.850 Filialen vertreten ist. Deichmann ist damit nach eigenen Angaben der größte Schuheinzelhändler Europas, in Österreich liegt er mit 7% Marktanteil nach Leder&Schuh und Stiefelkönig auf Platz 3. Insgesamt erwirtschaftet die Unternehmensgruppe jährlich einen Umsatz von 2,19 Mrd. Euro. Mit 68 Mill. Euro soll der Umsatz in Österreich heuer gegenüber 2001 um 6% steigen.