Dell-EMC-Fusion nun abgeschlossen

Dell Technologies hat am Mittwoch den Abschluss der Übernahme der EMC Corporation bekanntgegeben. "Durch die Kombination von Dell und EMC ist ein im Markt führendes Technologieunternehmen mit einem jährlichen Umsatz von 74 Milliarden US-Dollar und einem umfassenden Portfolio verschiedener Technologien entstanden", so die Pressemitteilung.

Die EU-Kommission hatte die 67 Milliarden Dollar (61 Milliarden Euro) schwere Übernahme der Datenspeicher-Spezialisten EMC durch den Computerkonzern Dell im Februar 2016 genehmigt. Die Fusion habe keine negativen Auswirkungen für die Kunden der beiden US-Unternehmen, erklärte EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager damals. Die Zustimmung der Brüsseler Behörde wurde an keine Auflagen geknüpft.