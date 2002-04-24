Dem BMVIT steht großer Umbau bevor

Derzeit hat das Mega-Ministerium vier Sektionen, in Hinkunft soll es nur noch drei geben: Infrastruktur, Innovation und Technologie sowie das Novum Koordinierung. Ab 2003 müssen die Geschäftsbereiche zugeordnet sein. In der Ministeriumsgerüchteküche munkelt man, dass des Ministers Sekretärin für EU-Fragen die Koordinierungssektion, die für strategische Planung eingerichtet wird, übernehmen soll. Gleichzeitig würden drei Frauen in leitenden Funktionen ihre Positionen verlieren, weil deren Abteilungen nicht mehr existieren. Meister der Reform ist Generalsekretär Friedrich Rödler, der am Ende des vollbrachten Werks quasi als "Controller" über die drei Sektionen wachen soll.