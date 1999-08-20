Dem Elch wird es hierzulande zu eng

In den nächsten vier Jahren wird deshalb um 2,7 Mrd. Schilling aus-, um- und zugebaut und modernisiert, berichtete Ikea-Österreich-Geschäftsführer Per Wendschlag gestern, Donnerstag, in der



Jahrespressekonferenz. Eine Ausweichmöglichkeit für Kundschaft aus Wien und Umgebung bietet das vierte Ikea-Einrichtungshaus in Wien Nord, das am Donnerstag kommender Woche eröffnet wird. Der fünfte



Ikea-Standort in Innsbruck soll in einem Jahr seine Pforten öffnen.



In drei Jahren will Ikea in fünf Häusern 6 Mrd. Schilling umsetzen. Im Geschäftsjahr 1998/99 (per Ende August) ist der Umsatz von Ikea Österreich trotz einer Preissenkung um 2% um 9,5% auf 3,3 Mrd.



Schilling gewachsen, womit Ikea einmal mehr zu den Siegern in der heimischen Möbelbranche zählt, die insgesamt leichte Einbußen hinnehmen mußte. Weltweit hat Ikea in 150 Einrichtungshäusern in 28



Staaten umgerechnet über 100 (nach 87) Mrd. Schilling Umsatz erwirtschaftet. Umgeben von schönen Möbeln läßt es sich leichter arbeiten, sowohl zu Hause als auch im Büro · das ist der Schwerpunkt im



kommenden Geschäftsjahr von Ikea. Seit wenigen Tagen ist auch der neue, stets heiß begehrte Katalog erhältlich. Die Preise wurden wieder um durchschnittlich 2% gesenkt.