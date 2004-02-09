Dem Tüchtigen gehört die Welt

Mehr als 100.000 Menschen haben seine Seminare besucht, Betschart coacht Politiker und Manager, ist als Unternehmensberater tätig und schreibt Bücher. Betschart, dessen Biographie auch eine Ausbildung zum Psychotherapeuten aufweist, empfiehlt den Lesern seines Buches eine ausgedehnte Selbsterfahrungsreise nach dem Motto "erkenne dich selbst, dann erkennen dich auch die anderen."



"In Ihnen steckt mehr" verspricht schon das Cover seines Erfolgsratgebers. Die von Betschart entwickelte "Ressourcing"-Methode geht davon aus, dass bestimmte Erfolgsprinzipien zu einer starken Persönlichkeit führen und genau das macht überdurchschnittlich erfolgreiche Menschen aus. Diese Menschen seien in sich stimmig und würden deshalb, so formuliert Betschart, "glaubwürdig und überzeugend wirken" und strahlten innere Harmonie aus. Wichtig sei es vor allem, stets ein Ziel vor Augen zu haben.



Die gute Nachricht: Jeder hat die Ressourcen, die zu einem erfolgreichen Leben führen können, in sich. Die schlechte Nachricht: Mitunter ist eine Menge Persönlichkeitsarbeit damit verbunden, diese Ressourcen freizulegen.



Gut und schön, das klingt alles reichlich einfach, sogar hanebüchen. "Ja aber so einfach ist es," entgegnet Betschart mit einem gewinnenden Lächeln und leichtem Schweizer Akzent. "Wir haben eine unglaublich komplizierte Welt und unglaublich komplizierte Denkmuster gebastelt," meint er. Der Blick auf das Wesentliche sei uns verloren gegangen, wir seien konditioniert auf Richtig oder Falsch, aber das "funktioniert nur bei Fachwissen nicht bei Menschen."



Betschart ist offenbar bei einem seiner Lieblingsthemen angelangt: Think positive! "Es gibt so viele negative Meldungen, aber faktisch gesehen sah die Welt noch nie so gut aus wie heute." Jammern bringt die Menschheit nicht weiter, ist er überzeugt und er sagt was Politiker aller Couleurs heutzutage gerne hören: "wir alle müssen mehr Verantwortung für uns selbst übernehmen."



Erfolgverwöhnte nehmen aktiv Einfluss auf ihr Umfeld. "Diese Menschen bestimmen selbst, wie es ihnen geht und nicht das Wetter oder sonst irgendetwas," unterstreicht Betschart. Erfolgreiche Menschen haben gelernt, sich aktiv und erfolgreich einzubringen. "Ausschließlich Sie sind verantwortlich für Ihren Erfolg," steht da etwa in Betscharts Buch geschrieben.



Und wie macht man das, wenn man im Büro der siebente Zwerg von links ist, der Chef einen nur wahr nimmt, wenn er etwas auszusetzen hat, daheim alles schief geht und man überhaupt völlig ausgepowert ist?



"Die erste Frage, die man sich stellen muss - und zwar immer wieder - ist: Was will ich von meinem Leben. Welche Persönlichkeit möchte ich sein," entgegnet Betschart. Die Antwort darauf würde einen dann schon in die richtige Richtung führen. Und nur wer etwas ausprobiert, könne schließlich Erfahrungen sammeln.



"Viele Menschen geben mehr Geld aus für ihr Auto, als für ihre Persönlichkeitsentwicklung," entkräftet Betschart Bedenken, nicht alles hänge schließlich von einem selbst ab. Hinweise auf die angespannte Arbeitsmarktsituation, unterschiedliche Rahmenbedingungen, persönliche wirtschaftliche Zwänge, das alles lässt er nicht gelten. "Wer wirklich arbeiten will, findet auch einen Job," meint er. Überdies lasse sich feststellen, dass das Bewusstsein wächst, professionelle Hilfe bei beruflichen Krisensituationen in Anspruch zu nehmen.



Alte Weisheiten wie "Jeder ist seines Glückes Schmied" oder "Wer wagt, gewinnt" in der Sprache des modernen Managements? Betschart lächelt wieder: "Wir leben in einer sehr spannenden Zeit. Vieles wird sich verändern."