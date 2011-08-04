Dem Vorbild auf der Spur

Ausbildungsliga. Das ist es, was die österreichische Bundesliga seit geraumer Zeit sein will. Und es gelingt ihr zumindest für die deutsche Bundesliga ganz gut, wie dort beschäftigte 15 Österreicher zeigen. Zwar wurden nicht alle in Österreich ausgebildet, der Großteil hat aber zumindest irgendwann in Österreich professionell Fußball gespielt.



Dabei ist die deutsche Bundesliga eigentlich selbst das Vorbild. Sie ist so etwas wie eine Ausbildungsliga für England oder Spanien, nicht ohne dabei sportlich schon selbst zu diesen Ligen aufgeschlossen zu haben. Das wird der österreichischen mit der deutschen Bundesliga nur schwer gelingen. Aber auch internationale Erfolge werden sich eher über die Schiene Spielerentwicklung erzielen lassen, als über auch hierzulande schon gesehene größenwahnsinnige Einkaufstouren.