Dementis aus gutem Grund?

Walter Mayer war nie Weltmeister, aber er war ein Weltmeistermacher. Was er als Athlet nie schaffte, erreichte er als Trainer. Und das genoss er, der Grenzgänger. Ja, im Graubereich habe er gearbeitet, gab er an, aber gedopt habe er nie. Doch einige seiner Athleten wurden erwischt und gesperrt, es gibt Zeugen, die Mayer beim Plasma-Institut Humanplasma gesehen haben.



Vermutlich könnte Mayer viel über diese Zeit erzählen, als sich Erfolg an Erfolg reihte. Als Österreich stolz auf die Nordischen beim ÖSV und andere Medaillengewinner bei Olympia war. Doch Mayer dementiert alles. Er hat nichts gemacht und von nichts gewusst.



Doch ist es denkbar, dass ein bis in hohe politische Kreise vernetzter Primar jahrelang Sportler dopte, ohne dass Entscheidungsträger im österreichischen Sport davon wussten? Und damit ist nicht nur Erfolgstrainer Mayer gemeint. Vielleicht schweigt Mayer aus gutem Grund.