Demokraten gewinnen noch einen Senatssitz

Die US-Demokratin Maggie Hassan hat den Senatssitz in New Hampshire gewonnen. Das verlautbarte der amtierende Republikaner Kelly Ayotte in der Nacht auf Donnerstag. Ayotte erklärte, er habe seiner Konkurrentin bereits zum Wahlsieg gratuliert.

Damit ist Hassan die zweite Demokratin neben Tammy Duckworth aus Illinois, die einen republikanischen Senator ablösen konnte.