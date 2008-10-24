Demokratie in Hinterzimmern: Wenn Politiker auf Bundesländer-Tour gehen

Der Grund dafür ist ein eskapistischer: Es geht darum, aufgestauten Emotionen, wie sie in Funktionärsseelen nun einmal rollenspezifisch besonders häufig auftreten - wer sonst regt sich noch über Politik auf? -, ein Ventil zu bieten. Auf diese Art können sich in Hinterzimmern schlechte Stimmungen entladen, ohne dass Kameras und Mikrofone live dabei sind.



Wenn frustrierte Funktionäre ihrem Leid temperamentvoll Ausdruck verleihen, freuen sich zwar Medien und Mitbewerber, dem öffentlichen Erscheinungsbild der Partei wird jedoch nachhaltig Schaden zugefügt. Weil die Wähler bekanntlich keine Parteien wählen, die streiten. Man muss nur die steirische ÖVP unter Waltraud Klasnic oder die Kärntner SPÖ der letzten Jahre befragen. Übrigens verweigern die Bürger auch streitenden Koalitionsparteien die Wiederwahl, wie der 28. September bewiesen hat.



Von dieser goldenen Regel sind offensichtlich nur die Grünen und die beiden freiheitlichen Parteien ausgenommen. Die Ökopartei wertete irrtümlich den internen Waffenstillstand, vulgo auch Friedhofsruhe genannt, als Beleg der eigenen politischen Reife. Nur die Wähler hat das nicht entzückt. Und FPÖ und BZÖ liegen einander bekanntlich seit ihrer Spaltung beharrlich in den Haaren - und die Stimmen sind ihnen beim letzten Mal trotzdem nur so zugeflogen. Ganz offensichtlich gibt es eine Zwei-Klassengesellschaft was die Toleranzschwelle für Parteienhader anlangt. Was den einen erlaubt ist, wird bei den anderen noch längst nicht toleriert.



Weil aber außerhalb autoritärer Strukturen und sonstiger Diktaturen noch niemand einen Weg gefunden hat, wie sich in Massendemokratien akzeptierte politische Entscheidungen anders als über den konfrontativen Austausch von Argumenten fällen lassen, muss eben weitergestritten werden. Zur Not eben in nicht-öffentlichen Hinterzimmern auf Bundesländertouren. Obwohl das ein Rückschritt ist, demokratiepolitisch gesehen. Die abschließende Show auf der Bühne des Parlaments bleibt davon unberührt.



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