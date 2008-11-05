Demokratische Siege in New Hampshire und North Carolina

Für die Demokraten ist der Sieg in New Hampshire ein wichtiger Bestandteil der Strategie auf dem Weg zur Mehrheit im Senat.



Senator Joe Biden, Kandidat für das Amt des demokratischen Vizepräsidenten, hat sich erneut seinen Sitz im Senat gesichert. Biden gewann die Wahl zum Senat in Delaware, den der Jurist seit 1973 in Washington vertritt.



Sollte Barack Obama zum neuen US-Präsidenten gewählt werden, muss vor den nächsten Kongress-Wahlen 2010 ein vom Gouverneur des Bundesstaates ernannter Ersatzsenator Bidens Platz einnehmen.



Im Bundesstaat Kentucky verteidigte der republikanische Fraktionsführer Senator Mitch McConnell seinen Sitz gegen den Demokraten Bruce Lunsford.