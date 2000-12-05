Den neuen Präsidenten erwarten schlechte Wirtschaftsprognosen

Warnende Stimmen zeichnen ein düsteres Bild der zukünftigen Wirtschaftsentwicklung, sogar von Rezession ist die Rede. Ob Clintons Nachfolger nun Al Gore oder George W. Bush heißen wird: Der nächste Präsident wird es mit einem ungleich schwierigeren wirtschaftspolitischen Umfeld zu tun bekommen.



Während die Nation seit den Präsidentschaftswahlen am 7. November gebannt auf das Auszählungsdrama in Florida schaut, mehren sich die negativen volkswirtschaftlichen Vorzeichen. Eine ganze Reihe von Regierungsberichten, die jüngst veröffentlicht wurden, bringen unerwartete konjunkturelle Schwächen in mehreren Bereichen zu Tage - vom privaten Konsum bis zum Auftragseingang der Unternehmen.



Die schlechten Wirtschaftsdaten vergrößern den ohnehin schon vorhandenen Pessimismus an der Wall Street. So hat beispielsweise der Index der Technologiebörse Nasdaq seit seinem Rekordhoch im März in den letzten Wochen fast die Hälfte seines Wertes eingebüßt. Jetzt geht die Sorge um, dass die fallenden Aktienkurse zu einem Rückgang des Privatkonsums und der Unternehmensinvestitionen führen, den beiden Hauptsäulen des beispiellosen Aufschwungs der letzten Jahre.