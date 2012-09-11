Den nüchternen Blick bewahren

Wien. Jeder Unternehmer weiß, dass der Weg zum Erfolg voller Hindernisse und Stolpersteine ist. Manchmal scheint ein Problem aber geradezu erdrückend und die Lösung außerhalb des eigenen Einflussbereichs zu liegen.



Darum hat Herbert Loos, Gründer der Unternehmensberatung "Loos & Partner GmbH", in einer schriftlichen Befragung von 200 Unternehmern die häufigsten Sorgen und Probleme ermittelt und dazu einen Praxisratgeber verfasst. Loos hat es sich dabei zum Ziel gesetzt, möglichst konkrete Situation zu besprechen. Sein Buch "Zurück zum Erfolg" kann daher auch als Nachschlagewerk bei bestimmten Problemen verwendet werden. Die behandelten Situationen sind in mehrere inhaltliche Kategorien unterteilt. Der größte Umfang ist dabei Fachthemen zugedacht. Deren Palette reicht von Liquiditätsmanagement über richtigen Umgang mit Kunden und deren Reklamationen bis hin zu Sorgen bezüglich Preisdruck und Marktschwankungen. Letzteres ist mit 73,3 Prozent die am häufigsten genannte Sorgenquelle.



Die fachlichen Tipps bringen dem Leser dabei das klassische Unternehmer-Einmaleins näher. Gerade darin liegt die Stärke von Loos’ Buch. Viele der Anschauungsbeispiele und angebotenen Lösungen in "Zurück zum Erfolg" gehen direkt auf die Erfahrungen der von ihm befragten Unternehmer zurück. "Aus Fehlern lernt man. Noch klüger ist es jedoch, aus den Fehlern anderer zu lernen", zitiert er Otto von Bismarck.

Den richtigen Blick aufdas Problem gewinnen

Es sind also keine neuen, unkonventionellen Lösungsansätze, die hier geboten werden, sondern praxisbewährte Techniken. Loos arbeitet außerdem gerne mit übersichtlichen Checklisten und schafft so gerade das, was in Problemsituationen oft fehlt: einen klaren, nüchternen Blick für das Problem und seine Ursachen. "Zurück zum Erfolg" hilft, Zusammenhänge zu vergegenwärtigen, das Gesamtbild zu überblicken und das Für und Wider verschiedener Handlungsweisen abzuwägen.



Regelmäßige Übungen zur Schärfung der eigenen Wahrnehmung geben Anstoß zur praktischen Umsetzung des Gelernten. Ein Problem richtig einzuschätzen und sich für die richtige Lösung zu entscheiden, ist ein guter Anfang, das Entscheidende ist aber die konsequente Umsetzung. Hier scheitern viele Lösungen. "Jeder Veränderungsprozess ist schwierig", schreibt Loos.

Drei Gründe, warum Veränderungen scheitern

Die drei häufigsten Fehler bei Veränderungsprozessen aus seiner Sicht: Erstens Unsicherheit des Chefs bei Entscheidungen - nur wer von der Notwendigkeit und Richtigkeit von Veränderungen überzeugt ist, kann auch andere davon überzeugen. Zweitens ungenügende Information und Einbindung der Mitarbeiter. Drittens fehlende Durchsetzungskraft und Autorität des Chefs.



Hier zeichnet sich eine gemeinsame Ursache vieler Probleme ab: falscher Umgang mit den Mitarbeitern. Viele der besprochenen Probleme lassen sich durch richtige Kommunikation lösen. In seinem Schlusswort fordert Loos darüber hinaus Verlässlichkeit als Unternehmertugend ein: "Halten Sie Ihre Versprechen konsequent ein!"



Im Gegenzug soll die Verlässlichkeit auch vom Gegenüber eingefordert werden. "Leider erlebe ich Unzuverlässigkeit täglich - und das in allen Unternehmenspositionen", beklagt Loos. Es bleibt zu hoffen, das seine Klage gehört wird.