"Denksportaufgabe" für die Regierung

Konkrete Konzepte sollen im Herbst vorgelegt werden, sagte der Bundeskanzler. Nach den bisher vorliegenden Daten für 2002 gebe es "keinen Spielraum" - vor allem nicht für einen "großen Wurf" in Sachen Steuerreform: "Die müssen wir uns erst erarbeiten", so Schüssel. Einen "zusätzlichen Wachstumsmotor" ortet er in den östlichen Nachbarländern - allerdings "haben wir die Chancen, die uns die EU-Erweiterung bietet, noch nicht ganz verstanden", legt Schüssel der Exportwirtschaft Hausaufgaben nahe. Den umstrittenen Abfangjägerkauf, "ein spektakulärer Schritt in der Sicherheitspolitik", stellt der Bundeskanzler in einen größeren Zusammenhang: "Sicherheit ist ein Grund für Auslandsinvestitionen in Österreich" - und die Umsetzung der "Chance" der "Offsetgeschäfte von rund 6 Mrd. Euro" gelte es genau zu kontrollieren.



Bis 2010 will die EU der "wettbewerbsfähigste Wirtschaftsraum der Welt sein", erklärte Grasser das gemeinsame Ziel der EU-Finanzminister. Für Österreich will er Standortstärkung über "Liberalisierung, Privatisierung, Schuldenreduzierung und Deregulierung" erreichen. Die kommenden Budgetverhandlungen werde er "sehr restriktiv" führen. Kürzen will er auch bei ÖBB-Ausgaben, EU-Beiträgen, Finanzausgleich, öffentlicher Verwaltung und Pensionsausgaben.