Denn er weiß, was er tut

Vielleicht ist einer der beiden Goalies leicht verletzt? Vielleicht will Hickersberger auch verhindern, dass sich die Nummer zwei im Training hängen lässt und schlechte Stimmung verbreitet? Vielleicht sollen die Zeitungen ihre Seiten weiterhin mit diesem Thema füllen, statt irgendeinen anderen Blödsinn zu schreiben? Vielleicht hat sich Ramazan Özcan im Training derart aufgedrängt, dass auch er plötzlich ein Thema ist? Vielleicht ist es auch ein altruistischer Schachzug Hickersbergers, dem nun freilich alle Torwartfehler angelastet werden, nicht den Keepern selbst, die ja nichts dafür können, wenn sie der Teamchef so verunsichert? Josef Hickersberger hat sich bis jetzt als durchaus gewiefter Taktiker erwiesen, warum sollte er plötzlich jedes Feingefühl verloren haben. Er wird schon wissen, was er tut.