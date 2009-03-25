Der Akt Zilk doch aufgetaucht

Reformpartnerschaft im Check: Gesundheit
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Von WZ Online
Im Staatsarchiv wurden die Aufzeichnungen der Staatspolizei über die Verbindungen von Helmut Zilk zum tschechischen Geheimdienst gefunden, das berichtet der ORF.
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Zwar sei der Originalakt vernichtet worden sein, doch sei er als Mikrofilm archiviert worden. "Zilk sei kein Agent, sondern ein Gesprächspartner gewesen", heißt es laut Bericht im Akt. Er sei sich auch bewußt gewesen, dass der Geheimdienst über seine Angaben verfügen würde.