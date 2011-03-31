Der Albtraum aller Eltern

Sie ist schön. Sie ist jung. Sie ist weg. Alexandra Walch kommt nach einer Party einen Tag vor ihrem 17. Geburtstag nicht mehr nach Hause. Die Eltern sind verzweifelt. Die Geschwister hilflos. Die Vermissten-Anzeige mit dem Foto des schönen Mädchens ist überall zu sehen. In den Zeitungen, im Fernsehen, in der U-Bahn-Station auf Infoscreen. Der Aufruf richtet sich an die gesamte österreichische Bevölkerung. Bitte helft uns, unsere Tochter wiederzufinden. Diejenigen, die aufgrund der Anzeige kurz beunruhigt waren, wurden schnell wieder befriedet. Denn der Fall Alexandra Walch ist nicht Realität, die Vermissten-Anzeige bloße Werbung für den ORF-Sat1-Thriller "Vermisst - Alexandra Walch, 17", der Aufruf auch schon wieder obsolet. Denn die Jugendliche wurde im zweiten Teil tot aufgefunden. Verscharrt in einem Waldloch.