Der Alltag ist zurück

Jetzt hat er uns also wieder, unwiderruflich und endgültig. Das Schwärmen von Spielern wie Xavi, Torres, Ballack und Arschawin, die uns bei der Euro vor gerade mal etwas mehr als einer Woche noch verzaubert haben, weicht dem Jammern über den Bundesliga-Trott. Der wird zwar spielerisch auf einem niedrigeren Niveau stattfinden, muss aber deshalb nicht zwangsläufig langweilig sein. Kann Rapid seinen Level von der Vorsaison auch ohne Wirbelwind Ümit Korkmaz halten, Sturm Graz wieder einmal einen wenn auch kräftigen Aderlass verkraften und Salzburg tatsächlich das von Neo-Trainer Co Adriaanse angekündigte Offensiv-Spektakel bieten, muss dem heimischen Fußball-Fan nicht allzu bange sein. Und ansonsten heißt es eben Durchhalten. Bis in den anderen Ländern die Meisterschaft beginnt.