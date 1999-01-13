"Der Alptraum wird enden"

Tutu sagte bei der vom Peres-Zentrum für Frieden des ehemaligen israelischen Ministerpräsidenten Shimon Peres organisierten Gala voraus, daß der "Alptraum enden wird". Gorbatschow betonte,



trotz des gegenwärtigen Stillstands im Friedensprozeß sei Gewalt keine Antwort. Und Kissinger sagte, am Ende der Verhandlungen müsse es einen unabhängigen palästinensischen Staat geben. Unter den



Gästen im neugebauten Center der Darstellenden Künste befanden sich auch mehr als 150 Vertreter arabischer Staaten.



Der ägyptische Außenminister Amr Mussa fragte rhetorisch an die Adresse der israelischen Regierung: "Warum braucht Ihr so lange?" Das Vorgehen von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu



bezeichnete Mussa als "Politik der Verzögerung". Daß Netanyahu die Umsetzung des am 23. Oktober vereinbarten Abkommens von Wye ausgesetzt habe, führe zu einem Vertrauensverlust und diskreditiere die



Partner der Vereinbarung. Der Präsident des palästinensischen Parlaments, Ahmed Korei, betonte das Verlangen seines Volkes, bis zum 4. Mai dieses Jahres über einen eigenen Staat zu verfügen.



An diesem Tag läuft die in den Osloer Verträgen vereinbarte Frist für einen endgültigen Friedensvertrag zwischen Israel und den Palästinensern aus. Allerdings hat Israel den palästinensischen



Präsidenten Yasser Arafat nachdrücklich davor gewarnt, an diesem Tag einseitig einen unabhängigen Staat auszurufen. Für die Umsetzung des Wye-Abkommens, das einen weiteren Rückzug Israels aus dem



Westjordanland vorsieht, verlangt Netanyahu Sicherheitsgarantien von den Palästinensern. Die USA als Vermittler des Vertrages haben indes bereits erklärt, daß Arafat seinen Versprechen nachgekommen



sei.



Der israelische Staatspräsident Ezer Weizman forderte die Regierung seines Landes bei der Gala denn auch auf, das Wye-Abkommen umzusetzen. Der US-Sondergesandte Dennis Ross verlas eine Grußbotschaft



von Präsident Bill Clinton, vermied es aber, zu dem gegenwärtigen Stand der Verhandlungen Stellung zu nehmen.



Als einziges Regierungsmitglied seines Landes nahm der moderate israelische Verteidigungsminister Yitzhak Mordechai an der Gala teil. Netanyahus Berater David Bar-Illan sagte, kein Kabinettsmitglied



sei zu der Veranstaltung eingeladen worden.