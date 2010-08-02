Der alte Mann und das Mehr

Und natürlich freut sich auch Muster, vorausgesetzt, es ist tatsächlich nur die Freude am Spiel und am Wettkampf, die ihn antreibt. Denn allzu große Erwartungen sollten er und die Zuschauer nicht haben, dazu hat sich das Tennis viel zu sehr verändert in den elf Jahren seiner Absenz. Und an überehrgeizigen Rückkehrversuchen sind schon andere gescheitert. Es muss ja nicht gleich so unwürdig sein wie bei Michael Schumacher.