Der alte Mann und das Mehr

Man geht wieder Muster schauen. Thomas Muster greift am Dienstag beim Challenger in Kitzbühel zum Schläger, die Fans freuen sich, die Veranstalter ebenso, auch wenn ihnen leise Kritik, man opfere einen möglichen Startplatz eines jungen Österreichers zugunsten eines 42-jährigen Auslaufmodells, wohl nicht erspart bleiben wird.
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Und natürlich freut sich auch Muster, vorausgesetzt, es ist tatsächlich nur die Freude am Spiel und am Wettkampf, die ihn antreibt. Denn allzu große Erwartungen sollten er und die Zuschauer nicht haben, dazu hat sich das Tennis viel zu sehr verändert in den elf Jahren seiner Absenz. Und an überehrgeizigen Rückkehrversuchen sind schon andere gescheitert. Es muss ja nicht gleich so unwürdig sein wie bei Michael Schumacher.