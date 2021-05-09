Der Amazonas nähert sich dem Kipppunkt

Im Amazonas-Regenwald ist alles auf Wiederkehr ausgelegt. Ein Tropfen verdunstendes Wasser kehrt hier etwa sechsmal als Regen zum Ort seiner Entstehung zurück. Der Regenwald wandelt stetig Kohlenstoff und Sauerstoff um. Es ist eine dicht belebte und feuchte Welt mit der größten Biodiversität, die tropische Regenwälder auf der Erde zu bieten haben. In den vergangenen 50 Jahren ist dieser Regenwald geschrumpft, um 15 Prozent, gemessen über alle neun Länder, über die er sich erstreckt, aber allein in Brasilien um 20 Prozent.



Der Wald verliert seine Fähigkeit zur Regeneration. Das jüngste Indiz: In den zehn Jahren zwischen 2010 und 2019 gab der Amazonas-Regenwald mehr CO 2 ab, als er aufnahm; 2,7 Milliarden Tonnen. Verliert die Menschheit gerade einen der entscheidenden Kohlenstoffspeicher? Erreicht der Regenwald einen Kipppunkt, der auch andere für das Klima der Erde zentrale Systeme ins Trudeln bringt? "Das wissen wir nicht", sagt Stephen Sitch, Klimaforscher an der Universität Exeter und einer der Autoren der Studie, die diesen Befund für den brasilianischen Teil des Amazonasbeckens zu Tage gebracht hat. "Aber wir wissen, dass die Situation viel ernster ist, als wir noch vor ein paar Jahren dachten."

Teufelskreise