Der Anachronismus

Das International Board des Fußball-Weltverbands Fifa muss man sich wohl als eine Art Geheimzirkel vorstellen, als ein Gremium, das zweimal im Jahr zusammentritt und hinter verschlossenen Türen über die Regeln des Fußballs bestimmt. Jeder britische Verband entsendet ein Mitglied, die Fifa selbst ebenfalls eines. Der Rest der Fußballwelt? Pech gehabt.
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Dieser Zirkel hat nun die Einführung des Ballchips und der Torkamera endgültig abgelehnt. Der Fußball soll, so das Gremium, technikfrei bleiben. Offen bekundeten Mitglieder des Boards ihre Angst davor, dass weiteren technischen Hilfsmitteln Tür und Tor geöffnet werden würden. Dass die Technik draußen bleibt, erzürnt Modernisten wie Felix Magath oder Huub Stevens. Nicht zuletzt aber lebt der Fußball genau davon. Von seinem Konservativismus, der Tradition und den Geschichten über kleine, fast geheime, aber umso mächtigere Zirkel.