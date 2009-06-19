Der Aristokrat unter den Soziologen

Ralf Dahrendorf war nicht einfach nur das, was man in Wien gern einen "Sir" nennt, sondern er war tatsächlich ein veritabler Lord: Von der Queen geadelt und Mitglied des britischen Oberhauses. Zugleich war der gebürtige Deutsche aber auch ein Sozialwissenschafter und Intellektueller, der mit prägnanten Thesen in die öffentliche Debatte eingegriffen hat. Zum Beispiel hat er schon vor langer Zeit das Ende des sozialdemokratischen Zeitalters vorhergesehen.