Der Aristokrat unter den Soziologen

Ralf Dahrendorf war nicht einfach nur das, was man in Wien gern einen "Sir" nennt, sondern er war tatsächlich ein veritabler Lord: Von der Queen geadelt und Mitglied des britischen Oberhauses. Zugleich war der gebürtige Deutsche aber auch ein Sozialwissenschafter und Intellektueller, der mit prägnanten Thesen in die öffentliche Debatte eingegriffen hat. Zum Beispiel hat er schon vor langer Zeit das Ende des sozialdemokratischen Zeitalters vorhergesehen.
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Nun ist Lord Dahrendorf im Alter von 80 Jahren gestorben. 3sat wiederholte deshalb am Freitagabend ein langes Gespräch, das der Schweizer Journalist Roger de Weck 2005 mit ihm geführt hat. Darin erklärte Dahrendorf unter anderem, Demokratie und Marktwirtschaft könnten nur dann funktionieren, wenn sie mit einer gewissen Kühle betrieben würden. Und kühle Rationalität strahlte der geadelte Soziologe überhaupt aus, während er in druckreifen deutschen Sätzen seine liberalen Grundsätze erläuterte.