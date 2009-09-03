Der arme Aufhauser

Rene Aufhauser muss einem leid tun. Sechsmal hat der Ex-Teamspieler mit diversen Vereinen versucht, in die Champions League zu kommen. Er ist immer gescheitert. Mit Austria Salzburg, dem GAK und nun dreimal mit Red Bull. Immerhin hat sich ja heuer der Meister für die Europa League qualifiziert, und das recht souverän mit einer 1:5-Niederlage gegen Haifa. Doch Salzburg hat den noch leicht angeschlagenen Aufhauser nicht für die Gruppenphase genannt. Er muss wie die Kollegen Sasa Ilic, Karel Pitak, Anis Boussaidi und Mejdi Traoui zuschauen. Letztere deshalb, weil sie keine Eigenbauspieler sind. Die Uefa verlangt nämlich zumindest vier Kicker im Kader, die der Verein selbst ausgebildet hat. Also dürfen die Herren David Schartner, Stefan Ilsanker, Stefan Schwab und Marcel Holzmann auf Einsätze hoffen. Hat an diese Regelung in Salzburg niemand gedacht? Ein Armutszeugnis. Und bitter für Aufhauser.