Der Aufschwung bei Comdirect

Insgesamt wurden 1,36 Millionen Aufträge ausgeführt, wie die Commerzbank-Tochter am Montag mitteilte.



Die Börsen hatten im August weltweit wegen der Hoffnung von Anlegern auf eine schnelle konjunkturelle Erholung zugelegt. Das betreute Kundenvermögen der Comdirect stieg auf 34,02 (Juli: 33,16) Milliarden Euro. Die Zahl der Kunden wuchs leicht auf 2,146 (2,145) Millionen. (Reuters)