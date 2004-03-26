Der Balkan holt auf

"In den 90er Jahren gab es ein starkes Auseinandertriften zwischen Zentral- und Osteuropa (CEE) und Südosteuropa (SEE)", erklärte Michael Landesmann, wissenschaftlicher Leiter des Wiener Instituts für Internationale Wirtschafschaftsvergleiche (WIIW). Während es in den neuen EU-Ländern schon längst bergauf ging, steckten die Länder Südosteuropas noch in einer schweren Transformationskrise. Erst seit dem Jahr 2000 zeichnet sich ein vergleichbares Wirtschaftswachstum in der Region ab. Offen sind jedoch noch viele politische Fragen, wies Peter Jordan, Direktor des Österreichischen Ost- und Südosteuropa-Instituts (OSI) unter anderem auf den Kosovo-Konflikt hin.