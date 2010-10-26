Der Baustellen-Verband

Der Fußball-Weltverband kommt nicht aus den Schlagzeilen. Nach dem Wirbel um Korruption bei der WM-Vergabe konnte zuletzt der "Kicker" die richtigen Fragen für die Prüfung zur Spielervermittler-Lizenz recht einfach erwerben. Da nur rund 30 Prozent der aktuellen Transfers von Vermittlern mit Lizenz abgewickelt werden, überlegt die Fifa nun, das derzeitige Lizenzierungsverfahren für Spielervermittler gänzlich zu canceln. Ein nicht funktionierendes System gleich abzuschaffen, ist zumindest konsequent. Dass die Fifa in ihrer derzeitigen Verfasstheit diesen undurchsichtigen Markt aber mit einer neuen Regelung selbst in den Griff bekommt, ist freilich eine kühne Hoffnung. Zumindest hat der Verband nun unter Bedrängnis eine zweite Baustelle eröffnet.