Der beste Partner von allen

Die Zusammenarbeit soll durch wechselseitige Kapitalbeteiligungen untermauert werden. "Jede Ziffer von 1 bis 20" sei im ersten Schritt als Beteiligungsausmaß möglich, so Siegfried Sellitsch, Vorstandsvorsitzender der Wiener Städtischen Wechselseitigen Versicherungsanstalt-Vermögensverwaltung, die 81% an der Wiener Städtischen Allgemeinen Versicherung AG hält.



Wiener-Städtische-AG-Generaldirektor Günter Geyer sieht ebenfalls einen "Wunschpartner" in der HUK-Coburg.



Hinter diesem Namen steht die "Haftpflicht-Unterstützungs-Kasse kraftfahrender Beamter Deutschlands in Coburg", ein 1933 gegründeter Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, mit seinen Töchtern. Die HUK-Coburg-Gruppe erzielte 2000 Prämieneinnahmen von 3,52 Mrd. Euro. Sie ist mit 6,5 Millionen Kfz-Kunden der zweitgrößte deutsche Autoversicherer und betreibt mit HUK24 auch eine reine Online-Versicherung.



Als erstes gemeinsames Projekt kaufen HUK-Coburg und "Städtische" wie berichtet gemeinsam zwei polnische Versicherungsgesellschaften.