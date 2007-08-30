Der Bildschirm als Kontakthof

Nachts geht es im Sender D:SF erotisch zu: Leicht bekleidete Frauen räkeln sich vor Fußballtoren und anderen sportlichen Kulissen. "Sexy Sport Clips" nennt sich dieses Programmangebot, das allnächtlich wiederholt wird. Doch bilden diese Clips nur den Hintergrund für die durchlaufenden Schriftzeilen im unteren Drittel des Bildschirms: "m, 23, sucht mädels für sms, mms und vieles, gern auch mollig" steht da, oder "heiße Männer für T6 gesucht".