Der Bildschirm als Kontakthof

Nachts geht es im Sender D:SF erotisch zu: Leicht bekleidete Frauen räkeln sich vor Fußballtoren und anderen sportlichen Kulissen. "Sexy Sport Clips" nennt sich dieses Programmangebot, das allnächtlich wiederholt wird. Doch bilden diese Clips nur den Hintergrund für die durchlaufenden Schriftzeilen im unteren Drittel des Bildschirms: "m, 23, sucht mädels für sms, mms und vieles, gern auch mollig" steht da, oder "heiße Männer für T6 gesucht".
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Diese Aufforderungen zu gemeinsamen Sexspielchen erscheinen aber befremdlich, weil die meisten Wünsche, die hier artikuliert werden, nur per Handy zu erfüllen sind. Es geht darum, erotisch zu sms-en oder anzügliche Fotos auszutauschen. Nur in ganz seltenen Fällen taucht der Wunsch nach einer wirklichen Begegnung auf. Das Codewort für dieses extravagante Bedürfnis heißt "real".