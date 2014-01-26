Der Blick in eine Schulkantine

Wien. Die Neue Mittelschule (NMS) Hasenleitengasse in Wien-Simmering ist eine von vier Wiener NMS, die als "verschränkte" Ganztagsschule geführt werden. An diesen Schulen findet der Unterricht am Vomittag und am Nachmittag statt. Im Gegensatz dazu haben Eltern an "offen" geführten Ganztagsschulen die Wahlfreiheit, ob ihr Kind die Schule am Nachmittag besuchen soll - oft kann das auch flexibel gestaltet werden.



In der NMS Hasenleitengasse verbringen die Schülerinnen und Schüler täglich 9 Stunden (mit einer Stunde Bewegung). Das Mittagessen wird nicht vor Ort frisch gekocht, sondern geliefert und aufgewärmt - auf diese Art werden 30.000 bis 40.000 Kinder verköstigt.



In der NMS Hasenleitengasse essen täglich 190 Schüler das Aufmärmessen - wir wagen einen Blick in die Kantine.