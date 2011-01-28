Der Charme der Nicht-Meldung

"Hieramts keine besonderen Vorkommnisse." Das Fax mit dieser Meldung der Polizei traf regelmäßig bei Redaktionen ein, die angaben, informiert werden zu wollen, wenn sich etwas tut. Und wenn sich nichts tat - kam eben die obige Meldung. Ungefähr so flexibel ist auch Ö3. Wenn man sein Autoradio so einstellt, dass man den Verkehrsfunk hören möchte, während man aber einen anderen Sender hört, unterbricht Ö3 gnadenlos auch dann, wenn sich auf den Straßen nichts tut. Und zwar, um uns zu sagen, dass sich nichts tut. Aber dabei bleibt es nicht: Weil vorher muss man sich anhören, dass Ö3 den schnellster Verkehrsservice Österreichs hat. Und wenn man Pech hat, "vergisst" der Sender wieder einmal das Abschaltsignal des Verkehrsfunks und man bleibt bei Ö3 hängen.