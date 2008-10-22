Der Charme der schönen Stimme

Denn wenn man Brassens zuhört, verschwinden alle trüben Stimmungen des nebligen Herbsttages. Zugegeben, seine Schrumm-Schrumm-Gitarrenbegleitung ist nicht sehr virtuos, und die französischen Texte seiner Chansons sind für Nicht-Franzosen schwer zu verstehen. Aber seine kantablen Melodien erfreuen das Ohr und animieren das Hirn. Das Allerbeste an diesem Sänger ist aber seine wohltimbrierte Stimme, der man gestern vormittag im Radio wieder einmal lauschen durfte.