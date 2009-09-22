Bei Lewski Sofia wurde kürzlich ein geheimnisvoller Russe vorstellig. Er handle im Auftrag des Präsidenten von Rubin Kasan, dieser wolle vier Spieler der Bulgaren erwerben. Alles top secret. Lewski, Salzburgs Gegner in der Europa League, schickte das Quartett zu medizinischen Tests nach Kasan. Einmal angekommen, war von dem vereinbarten Geld, etwa fünf Millionen Dollar, keine Rede mehr. Lewski fragte bei Kasan nach, dort wusste man von nichts. "Welche Bulgaren? Geht es euch gut?", soll Rubins Sportdirektor gefragt haben. Die Spieler fuhren wieder zurück, waren für das Derby gegen ZSKA aber zu spät dran, prompt verlor Lewski 0:2. Nun wird vermutet, dass die asiatische Wettmafia hinter dem Schwindel steht. Offenbar ist dieser einfache Bestechung zu langweilig geworden. Hollywood, übernehmen Sie.