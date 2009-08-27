Der Dreamliner soll endlich fliegen

Ursprünglich war der erste Testflug einer 787 für Ende 2007 angesetzt gewesen, was aber wegen Probleme in der Produktion mehrmals verschoben wurde.



Die 787 ist das erste neue Flugzeug von Boeing seit der 777, die vor mehr als einem Jahrzehnt vorgestellt wurde. Der Dreamliner soll besonders sparsam fliegen.



Die hohen Kosten für die neue Maschine wird die Boeing-Bilanz im dritten Quartal mit 2,5 Mrd. Dollar (1,75 Mrd. Euro) vor Steuern belasten.